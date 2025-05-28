Культовый футболист сборной Турции Арда Туран согласился возглавить донецкий Шахтер. Сразу после подписания контракта турецкий специалист дал первый комментарий, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "горняков".
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Туран пришел побеждать в каждом матче
38-летний тренер понимает всю ответственность перед клубом. Он рассчитывает завоевать трофеи не только в Украине, но и на евроарене.
"Я горжусь тем, что присоединился к Шахтеру – большого клуба с богатой историей и большими традициями. Это команда, хорошо известная во всей Европе, с амбицией побеждать в каждом матче.
Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов через нашу игру. У нас есть большое желание добывать трофеи - как в Украине, так и в европейских турнирах", – заявил Туран.
Отметим, что гендиректор Шахтера Сергей Палкин на представлении нового тренера рассказал об амбициозных целях, которые стоят перед новым тренером.
Что известно о новом тренере Шахтера
- Арда Туран является настоящей суперзвездой в родной Турции. Достаточно сказать, что в инстаграме у него более 10 миллионов подписчиков.
- Яркий и харизматичный полузащитник во время игровой карьеры защищал цвета Галатасарая, Барселоны и Атлетико.
- Туран повесил бутсы на гвоздь только в 2022 году.
- Тренерскую карьеру Туран начал в скромном Эюпспоре, который сумел впервые в истории клуба вывести в Суперлигу.
- В элитном дивизионе его команда завершила дебютный сезон на шестом месте.
- В своей тренерской работе Арда Туран многое позаимствовал у Диего Симеоне – тренера Атлетико.
- Турецкий специалист также исповедует взвешенный футбол, в котором значительное внимание уделяется надежной защите и быстрым атакам.