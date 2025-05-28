Культовый футболист сборной Турции Арда Туран согласился возглавить донецкий Шахтер. Сразу после подписания контракта турецкий специалист дал первый комментарий, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "горняков".

К теме Легенда сборной Турции Арда Туран стал новым главным тренером Шахтера

Туран пришел побеждать в каждом матче

38-летний тренер понимает всю ответственность перед клубом. Он рассчитывает завоевать трофеи не только в Украине, но и на евроарене.

"Я горжусь тем, что присоединился к Шахтеру – большого клуба с богатой историей и большими традициями. Это команда, хорошо известная во всей Европе, с амбицией побеждать в каждом матче.

Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов через нашу игру. У нас есть большое желание добывать трофеи - как в Украине, так и в европейских турнирах", – заявил Туран.

Отметим, что гендиректор Шахтера Сергей Палкин на представлении нового тренера рассказал об амбициозных целях, которые стоят перед новым тренером.

Что известно о новом тренере Шахтера

  • Арда Туран является настоящей суперзвездой в родной Турции. Достаточно сказать, что в инстаграме у него более 10 миллионов подписчиков.
  • Яркий и харизматичный полузащитник во время игровой карьеры защищал цвета Галатасарая, Барселоны и Атлетико.
  • Туран повесил бутсы на гвоздь только в 2022 году.
  • Тренерскую карьеру Туран начал в скромном Эюпспоре, который сумел впервые в истории клуба вывести в Суперлигу.
  • В элитном дивизионе его команда завершила дебютный сезон на шестом месте.
  • В своей тренерской работе Арда Туран многое позаимствовал у Диего Симеоне – тренера Атлетико.
  • Турецкий специалист также исповедует взвешенный футбол, в котором значительное внимание уделяется надежной защите и быстрым атакам.