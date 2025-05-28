Культовый футболист сборной Турции Арда Туран согласился возглавить донецкий Шахтер. Сразу после подписания контракта турецкий специалист дал первый комментарий, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "горняков".

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Туран пришел побеждать в каждом матче

38-летний тренер понимает всю ответственность перед клубом. Он рассчитывает завоевать трофеи не только в Украине, но и на евроарене.

"Я горжусь тем, что присоединился к Шахтеру – большого клуба с богатой историей и большими традициями. Это команда, хорошо известная во всей Европе, с амбицией побеждать в каждом матче.

Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов через нашу игру. У нас есть большое желание добывать трофеи - как в Украине, так и в европейских турнирах", – заявил Туран.

Отметим, что гендиректор Шахтера Сергей Палкин на представлении нового тренера рассказал об амбициозных целях, которые стоят перед новым тренером.

Что известно о новом тренере Шахтера