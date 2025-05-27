Донецкий Шахтер неудачно провел сезон 2024-2025. "Горняки" впервые за почти 30 лет не попали в топ-2 в чемпионате Украины, заняв третье место.

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Турецкая легенда в Шахтере

Как следствие, руководство клуба решило попрощаться с наставником Марино Пушичем. Между тем, Шахтер объявил имя преемника боснийца, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "горняков".

Новым тренером донецкого Шахтера станет турецкий специалист Арда Туран. Контракт с 38-летним тренером подписан на два сезона, до лета 2027 года.

Арда Туран – перспективный и амбициозный тренер с опытом работы в чрезвычайно конкурентном турецком чемпионате. Как игрок, он является настоящей легендой европейского футбола. Я верю, что вместе с Шахтером он обречен на не менее успешную тренерскую карьеру. Такую, что принесет клубу трофеи как в Украине, так и на международной арене,

– заявил гендиректор Шахтера Сергей Палкин.

Арда был известным футболистом и легендой сборной Турции, за которую он отыграл 100 матчей. В 2008 году Туран помог своей национальной команде выиграть бронзовые медали на Евро.

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На клубном уровне хавбек выступал за Галатасарай, Манисаспор, Барселону, Атлетико и Истанбул Башакшехир. В составе обоих испанских клубов Арда выигрывал Ла Лигу, а с мадридцами еще и становился победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

Тренерская карьера Турана пока насчитывает лишь один клуб – Эюпспор. Эту команду специалист возглавил в 2023 году и сразу выиграл с ней второй дивизион чемпионата Турции. В кампании 2024-2025 подопечные Арды заняли шестое место в Суперлиге.