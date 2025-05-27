Донецький Шахтар невдало провів сезон 2024-2025. "Гірники" вперше за майже 30 років не потрапили у топ-2 в чемпіонаті України, посівши третє місце.

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Турецька легенда в Шахтарі

Як наслідок, керівництво клубу вирішило попрощатися із наставником Маріно Пушичем. Тим часом, Шахтар оголосив ім'я наступника боснійця, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт "гірників".

Новим тренером донецького Шахтаря стане турецький спеціаліст Арда Туран. Контракт із 38-річним тренером підписаний на два сезони, до літа 2027 року.

Арда Туран – перспективний та амбітний тренер із досвідом роботи в надзвичайно конкурентному турецькому чемпіонаті. Як гравець, він є справжньою легендою європейського футболу. Я вірю, що разом із Шахтарем він приречений на не менш успішну тренерську кар’єру. Таку, що принесе клубу трофеї як в Україні, так і на міжнародній арені,

– заявив гендиректор Шахтаря Сергій Палкін.

Арда був відомим футболістом та легендою збірної Туреччини, за яку він відіграв 100 матчів. У 2008 році Туран допоміг своїй національній команді виграти бронзові медалі на Євро.

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На клубному рівні хавбек виступав за Галатасарай, Манісаспор, Барселону, Атлетіко та Істанбул Башакшехір. У складі обох іспанських клубів Арда вигравав Ла Лігу, а з мадридцями ще і ставав переможцем Ліги Європи та Суперкубка УЄФА.

Тренерська кар'єра Турана поки налічує лише один клуб – Еюпспор. Цю команду спеціаліст очолив у 2023 році та одразу виграв з нею другий дивізіон чемпіонату Туреччини. У кампанії 2024-2025 підопічні Арди посіли шосте місце у Суперлізі.