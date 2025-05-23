Донецький Шахтар вже розпочав підготовку до наступного сезону. Команда Маріно Пушича презентувала нову ігрову форму, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу.

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Новий стиль

Екіпірування для "гірників" виробив технічний партнер Puma, яка співпрацює з клубом із 2020 року. Основна форма виконана у традиційних для команди помаранчево-чорних кольорах.

Смуги на футболці розташовані у вертикальному напрямку. Натомість друге екіпірування виконане переважно у чорному кольорі та візуально нагадує розпалене вугілля.

Відео презентації форми Шахтаря:

Це є відсилкою до рідного регіону клубу Донбасу, який славиться своєю гірницькою індустрією. Компанія Puma зазначає, що нова форма продовжує візуальну й емоційну лінію минулого року.

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Футболки виконані з урахування нових технологічних рішень, таких як Zoning Performance, ULTRAWEAVE та RE:FIBRE. У новому екіпіруванні Шахтар виступатиме у сезоні 2025-2026. Футболки вже можна придбати у клубному магазині, ціна – 4490 гривень.

Нагадаємо, що поточну кампанію "гірники" провели не надто вдало. Команда не змогла вийти у плей-оф Ліги чемпіонів та посіла третє місце в УПЛ. Єдиним позитивом стала перемога у Кубку України.