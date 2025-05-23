Донецкий Шахтер уже начал подготовку к следующему сезону. Команда Марино Пушича презентовала новую игровую форму, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

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Новый стиль

Экипировку для "горняков" произвел технический партнер Puma, которая сотрудничает с клубом с 2020 года. Основная форма выполнена в традиционных для команды оранжево-черных цветах.

Полосы на футболке расположены в вертикальном направлении. Зато вторая экипировка выполнена преимущественно в черном цвете и визуально напоминает разгоревшийся уголь.

Видео презентации формы Шахтера:

Это является отсылкой к родному региону клуба Донбасса, который славится своей горняцкой индустрией. Компания Puma отмечает, что новая форма продолжает визуальную и эмоциональную линию прошлого года.

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Футболки выполнены с учетом новых технологических решений, таких как Zoning Performance, ULTRAWEAVE и RE:FIBRE. В новой экипировке Шахтер будет выступать в сезоне 2025-2026. Футболки уже можно приобрести в клубном магазине, цена – 4490 гривен.

Напомним, что текущую кампанию "горняки" провели не слишком удачно. Команда не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов и заняла третье место в УПЛ. Единственным позитивом стала победа в Кубке Украины.