Новый главный тренер Шахтера Арда Туран был настоящей легендой сборной Турции. Во время игровой карьеры харизматичный полузащитник играл за Барселону и Атлетико, пишет 24 Канал.

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Шахтер рассчитывает на нового тренера

На тренерской ниве 38-летний специалист пока не может похвастаться значительными достижениями, ведь он работал в скромном Эюпспоре. Однако это не смущает руководство "горняков", которое верит в тренерский гений Турана.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин в своем фейсбуке рассказал, какие цели стоят перед амбициозным коучем из Турции.

Арда Туран – перспективный и амбициозный тренер с опытом работы в чрезвычайно конкурентном турецком чемпионате. Как игрок он является настоящей легендой европейского футбола, и я верю, что вместе с Шахтером он обречен на не менее успешную тренерскую карьеру – такую, что принесет клубу трофеи как в Украине, так и на международной арене,

– написал Палкин.

Напомним, что Арда Туран подписал с "горняками" контракт на два сезона, до лета 2027 года. Изменения на тренерском мостике Шахтера стали следствием провала в чемпионате Украины, где донетчане оказались на непривычном третьем месте.

Отметим, что в Эюпспоре под руководством Турана играл экс-капитан Шахтера Тарас Степаненко. Сезон-2024/25 его команда завершила на шестом месте в турецкой Суперлиге.