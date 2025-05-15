Нарушил антидопинговые правила: украинского легкоатлета дисквалифицировали почти на два года

Метатель ядра Роман Кокошко получил дисквалификацию на 22 месяца от андидопинового комитета. Спортсмен трижды не явился на допинг-тест.

Украинский легкоатлет Роман Кокошко является одним из лучших в толкании ядра в Украине. Впрочем в ближайшее время легкоатлет не сможет участвовать в международных соревнованиях.

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Почти два года бана

У Кокошко возникли серьезные проблемы с антидопинговым комитетом. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на AIU, Роман получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Еще в декабре прошлого года 28-летний легкоатлет получил временное отстранение от соревнований из-за того, что трижды не явился на допинг-тесты во внесоревновательный период в 2024 году.

И только сейчас этот вердикт перерос в полноценный бан. Роману запрещено участвовать в любых соревнованиях в течение 22 месяцев. Дисквалификация вступила в силу в декабре прошлого года.

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Таким образом, Кокошко может вернуться к соревнованиям не ранее октября 2026 года. Кроме того, украинцу аннулировали все турнирные результаты с 29 октября 2024 года. Роман еще имеет право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Напомним, что Кокошко получил "бронзу" на чемпионате Европы-2023 в помещении, а также золотую медаль Кубка Европы-2023 по метанию и толканию ядра. Кроме того, на его счету три медали чемпионата Украины в толкании ядра.