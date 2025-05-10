Победительницей коммерческого турнира "What Gravity Challenge" стала Ярослава Магучих, которая взяла высоту 2,02 метра. На третьем месте завершила соревнования Юлия Левченко, но впоследствии организаторы изменили итоговый протокол, пишет 24 Канал.

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Почему забрали медаль у Левченко

Дело в том, что организаторы ошибочно не засчитали результат польки Марии Жодзик. Спортсменка взяла высоту 1,96 метра, но после финальных прыжков напротив ее фамилии была отметка DNF (результат аннулирован).

Впоследствии организаторы признали ошибку и присудили Жодзик бронзовую медаль. Поэтому Левченко в итоге завершила соревнования на четвертом месте (1,94 метра).

Напомним, что Юлия обновила свой лучший результат сезона. Предыдущее достижение она установила на втором этапе Бриллиантовой лиги, где взяла планку на высоте 1,92 метра.

Что касается Ярославы Магучих то в нынешнем сезоне она завоевала уже четыре "золота". Украинка выиграла два этапа Бриллиантовой лиги, а также победила на чемпионате Европы в помещении. А вот на чемпионате мира-2025 в помещении Ярослава уступила двум австралийкам и получила "бронзу".