Переможницею комерційного турніру "What Gravity Challenge" стала Ярослава Магучіх, яка взяла висоту 2,02 метра. На третьому місці завершила змагання Юлія Левченко, але згодом організатори змінили підсумковий протокол, пише 24 Канал.

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Чому забрали медаль у Левченко

Річ у тім, що організатори помилково не зарахували результат польки Марії Жодзік. Спортсменка взяла висоту 1,96 метра, але після фінальних стрибків навпроти її прізвища була позначка DNF (результат анульовано).

Згодом організатори визнали помилку та присудили Жодзік бронзову медаль. Тож Левченко у підсумку завершила змагання на четвертому місці (1,94 метра).

Нагадаємо, що Юлія оновила свій найкращий результат сезону. Попереднє досягнення вона встановила на другому етапі Діамантової ліги, де взяла планку на висоті 1,92 метра.

Щодо Ярослави Магучіх то у нинішньому сезоні вона здобула вже чотири "золота". Українка виграла два етапи Діамантової ліги, а також тріумфувала на чемпіонаті Європи в приміщенні. А от на чемпіонаті світу-2025 у приміщенні Ярослава поступилася двом австралійкам та здобула "бронзу".