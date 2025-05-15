Український легкоатлет Роман Кокошко є одним з найкращих у штовханні ядра в Україні. Втім найближчим часом легкоатлет не зможе брати участь у міжнародних змаганнях.

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Майже два роки бану

У Кокошка виникли серйозні проблеми із антидопінговим комітетом. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на AIU, Роман отримав дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Ще у грудні минулого року 28-річний легкоатлет отримав тимчасове відсторонення від змагань через те, що тричі не з'явився на допінг-тести у позазмагальний період у 2024 році.

І лише зараз цей вердикт переріс у повноцінний бан. Романові заборонено брати участь у будь-яких змаганнях протягом 22 місяців. Дискваліфікація набула чинності у грудні минулого року.

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Таким чином, Кокошко може повернутися до змагань не раніше жовтня 2026 року. Крім того, українцю анулювали всі турнірні результати з 29 жовтня 2024 року. Роман ще має право оскаржити це рішення у Спортивному арбітражному суді в Лозанні (CAS).

Нагадаємо, що Кокошко здобув "бронзу" на чемпіонаті Європи-2023 у приміщенні, а також золоту медаль Кубка Європи-2023 з метання та штовхання ядра. Крім того, на його рахунку три медалі чемпіонату України у штовханні ядра.