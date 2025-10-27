Однако ранее были слухи, что легенда футбола встречался с Ким Кардашьян. 24 канал рассказывает, что известно о возможном романе португальского футболиста со звездой американского шоубизнеса.
Читайте также Роналду женится в 40 лет: как выглядит невеста футболиста Джорджина Родригес
Что известно об отношениях Роналду и Кардашьян?
Как сообщает The Times Of India, слухи о возможном романе появились в апреле 2010 года. Тогда португальского футболиста и звезду американского шоубизнеса заметили за совместным ужином в Мадриде.
Вероятные отношения звезд стали темой номер один в авторитетных мировых СМИ. Как сообщало Bild.de, по словам очевидца, Криштиану целовался с Ким.
Свидетель также рассказал, что они якобы вели себя как пара, наслаждаясь отдыхом. А потом футболист и его звездная спутница отправились на виллу, но в отдельных авто.
Она и Роналду целовались и были очень нежны друг к другу. У них, очевидно, все было хорошо, они все время смеялись,
– сказал очевидец.
Ким пробыла на вилле у Криштиану четыре часа, однако уже через день Роналду и Кардашьян отправились в Соединенные Штаты Америки.
Отметим, что в июле 2010 года состоялся матч Реал – Милан в рамках подготовки к сезону 2010/2011. Интересно, что после игры в Майами состоялась вечеринка, которую посетили Роналду и Кардашьян.
Роналду и Кардашьян на вечеринке: смотрите видео
Стоит отметить, что неоднократные встречи Ким и Криштиану вызвали активное обсуждение в СМИ и среди фанатов. Однако их отношения остались на уровне слухов.
Как Криштиану и Ким отреагировали на слухи о романе?
Как пишет Firstsportz.com, Кардашьян на одном из радиошоу ответила на вопрос об отношениях с Роналду, отметив, что они только друзья. Кроме того, звезда американского шоу-бизнеса ответила, думала ли о поцелуе с футболистом.
Я о многом думала. Нет, ни, я шучу,
– сказала Ким.
Таким образом Кардашьян положила конец слухам о возможном романе с Роналду, тогда как он вообще их не комментировал.
С кем еще встречался Роналду?
- В 2009 году Криштиану Роналду приписывали громкий роман с Пэрис Хилтон. Однако слухи о вероятных отношениях остались слухами.
- В 2010 году Криштиану Роналду начал встречаться с Ириной Шейк после слухов о вероятном романе с Ким Кардашьян. Однако уже через пять лет легенда футбола разошелся с российской моделью из-за определенных разногласий.
- Кроме того, ходили слухи в 2012 году Роналду встречался с бразильской моделью Андресой Усрач, несмотря на отношения с Шейк.
- Роналду также связывали с Маддаленой Корви, которая была итальянской телеведущей, а также с колумбийской моделью Мирелой Грисалес.