Однак раніше були чутки, що легенда футболу зустрічався з Кім Кардаш'ян. 24 канал розповідає, що відомо про можливий роман португальського футболіста із зіркою американського шоубізнесу.

Що відомо про стосунки Роналду та Кардаш'ян?

Як повідомляє The Times Of India, чутки про можливий роман з'явилися у квітні 2010 року. Тоді португальського футболіста та зірку американського шоубізнесу помітили за спільною вечерею у Мадриді.

Ймовірні стосунки зірок стали темою номер один в авторитетних світових ЗМІ. Як повідомляло Bild.de, за словами очевидця, Кріштіану цілувався з Кім.

Свідок також розповів, що вони нібито поводилися як пара, насолоджуючись відпочинком. А згодом футболіст та його зіркова супутниця вирушили на віллу, але в окремих авто.

Вона та Роналду цілувалися та були дуже ніжні одне до одного. У них, очевидно, все було добре, вони весь час сміялися,

– сказав очевидець.

Кім пробула на віллі у Кріштіану чотири години, проте вже через день Роналду та Кардаш'ян вирушили в Сполучені Штати Америки.

Відзначимо, що у липні 2010 року відбувся матч Реал – Мілан в межах підготовки до сезону 2010/2011. Цікаво, що після гри в Маямі відбулася вечірка, яку відвідали Роналду та Кардаш'ян.

Роналду та Кардаш'ян на вечірці: дивіться відео

Варто зазначити, що неодноразові зустрічі Кім та Кріштіану викликали активне обговорення у ЗМІ та серед фанатів. Проте їхні стосунки залишилися на рівні чуток.

Як Кріштіану та Кім відреагували на чутки про роман?

Як пише Firstsportz.com, Кардаш'ян на одному з радіошоу відповіла на питання про стосунки з Роналду, зазначивши, що вони лише друзі. Окрім того, зірка американського шоу-бізнесу відповіла, чи думала про поцілунок з футболістом.

Я багато про що думала. Ні, ні, я жартую,

– сказала Кім.

Таким чином Кардаш'ян поклала край чуткам про можливий роман з Роналду, тоді як він узагалі їх не коментував.

З ким ще зустрічався Роналду?