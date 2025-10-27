Поцелуи в Мадриде, вечеринка в Майами: что известно о вероятном романе Роналду с Кардашьян

Криштиану Роналду встречается с Джорджиной Родригес с 2016 года. А недавно легенда футбола сделал предложение руки и сердца аргентинской модели и матери своих детей.

Однако ранее были слухи, что легенда футбола встречался с Ким Кардашьян. 24 канал рассказывает, что известно о возможном романе португальского футболиста со звездой американского шоубизнеса.

Читайте также Роналду женится в 40 лет: как выглядит невеста футболиста Джорджина Родригес

Что известно об отношениях Роналду и Кардашьян?

Как сообщает The Times Of India, слухи о возможном романе появились в апреле 2010 года. Тогда португальского футболиста и звезду американского шоубизнеса заметили за совместным ужином в Мадриде.

Вероятные отношения звезд стали темой номер один в авторитетных мировых СМИ. Как сообщало Bild.de, по словам очевидца, Криштиану целовался с Ким.

Свидетель также рассказал, что они якобы вели себя как пара, наслаждаясь отдыхом. А потом футболист и его звездная спутница отправились на виллу, но в отдельных авто.

Она и Роналду целовались и были очень нежны друг к другу. У них, очевидно, все было хорошо, они все время смеялись,

– сказал очевидец.

Ким пробыла на вилле у Криштиану четыре часа, однако уже через день Роналду и Кардашьян отправились в Соединенные Штаты Америки.

Отметим, что в июле 2010 года состоялся матч Реал – Милан в рамках подготовки к сезону 2010/2011. Интересно, что после игры в Майами состоялась вечеринка, которую посетили Роналду и Кардашьян.

Роналду и Кардашьян на вечеринке: смотрите видео

Стоит отметить, что неоднократные встречи Ким и Криштиану вызвали активное обсуждение в СМИ и среди фанатов. Однако их отношения остались на уровне слухов.

Как Криштиану и Ким отреагировали на слухи о романе?

Как пишет Firstsportz.com, Кардашьян на одном из радиошоу ответила на вопрос об отношениях с Роналду, отметив, что они только друзья. Кроме того, звезда американского шоу-бизнеса ответила, думала ли о поцелуе с футболистом.

Я о многом думала. Нет, ни, я шучу,

– сказала Ким.

Таким образом Кардашьян положила конец слухам о возможном романе с Роналду, тогда как он вообще их не комментировал.

С кем еще встречался Роналду?