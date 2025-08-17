Спортивный мир всколыхнула очередная трагическая весть. 13 августа на войне с Россией погиб украинский спортсмен, мастер спорта по греко-римской борьбе Роман Стащенко.

На фронте погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко. Он мужественно защищал страну от российских оккупантов, пишет 24 Канал со ссылкой на Федерацию греко-римской борьбы Украины.

Что известно о Стащенко?

О его гибели сообщила Федерация Греко-римской Борьбы Украины, выразив соболезнования его семье и близким.

Печальная весть ... В войне с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе Роман Стащенко, который мужественно защищал нашу Родину. Его талант, трудолюбие и любовь к спорту навсегда останутся в наших сердцах,

– написали в организации.

Детали гибели не разглашаются.

24 Канал выражает соболезнования семье Романа. Вечная память Герою Украины.