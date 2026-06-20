Чемпион мира и обладатель "Золотого мяча" неожиданно принял решение вернуться в футбол. Он будет выступать в Италии, хотя и далеко не на уровне Серии А, сообщает "24 Канал".

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Где будет играть Роналдиньо в свои 46 лет?

О сотрудничестве с любимцем миллионов болельщиков "Барселоны" и сборной Бразилии "нулевых" годов объявил скромный итальянский клуб "Равенна". Он выступает в Серии С — третьей по престижности профессиональной лиге страны.

Новые цвета, та же улыбка. Футбол всегда приносил мне радость, и я рад снова делиться этим чувством,

– прокомментировал возвращение Роналдиньо.

Как пишет Sky Sport, 23 июня "Равенна" проведет официальное представление своего новичка в Майами — бразилец, как и другие легенды мирового футбола, сейчас выступает в роли приглашенной звезды на матчах чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

Изменит ли приход Роналдиньо ситуацию для "Равенны"?

У команды есть амбиции в конечном итоге выйти в Серию А, но привлечение Роналдиньо, конечно, является скорее рекламным ходом, чем серьёзным спортивным решением.

В своём возрасте нападающий вряд ли будет регулярно появляться на поле, но будет привлекать внимание к клубу и привлекать инвестиции. Сам Роналдиньо собирается вкладываться в развитие Равенны.

Чем Роналдиньо занимался после завершения профессиональной карьеры?

Повесить бутсы на гвоздь бразилец впервые решил ещё в 2015 году, и после этого его постоянно сопровождали не слишком приятные приключения.

Из-за неуплаты налогов его лишили загранпаспорта, затем обвинили в нарушении экологического законодательства. В конце концов футболиста вместе с братом задержали за подделку документов в Парагвае. Ему пришлось провести 32 дня в тюрьме в чужой стране, прежде чем он смог вернуться на родину. Даже во время тюремного заключения Роналдиньо продолжал играть в футбол за команду заключённых.