Чемпіон світу та володар "Золотого м'яча" несподівано ухвалив рішення повернутися у футбол. Він виступатиме в Італії, хоча й далеко не на рівні Серії А, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Бразилія здобула першу перемогу на ЧС-26: травма Рафіньї та гол Вінісіуса

Де гратиме Роналдіньо у свої 46 років?

Про співпрацю з улюбленцем мільйонів вболівальників Барселони та збірної Бразилії зразка "нульових" років оголосив скромний італійський клуб Равенна. Він виступає у Серії С – третій за престижністю професійній лізі країни.

Нові кольори, та сама усмішка. Футбол завжди приносив мені радість, і я радий знову ділитися цим відчуттям,

– прокоментував повернення Роналдіньо.

Як пише Sky Sport, 23 червня Равенна проведе офіційне представлення свого новачка в Маямі – бразилець, як і інші легенди світового футболу, зараз перебуває у ролі запрошеної зірки на матчах чемпіонату світу у США, Канаді та Мексиці.

Чи змінить прихід Роналдіньо ситуацію для Равенни?

Команда має амбіції зрештою досягти рівня Серії А, але залучення Роналдіньо, звичайно, слугує радше рекламним кроком, ніж серйозним спортивним рішенням.

У своєму віці нападник навряд чи буде регулярно з'являтися на полі, але привертатиме увагу до клубу і залучатиме інвестиції. Сам Роналдіньо збирається вкладатися у розвиток Равенни.

Чим Роналдіньо займався після завершення профі-кар'єри?

Повісити бутси на цвях бразилець вперше вирішив ще у 2015 році, і після цього його постійно супроводжували не надто приємні пригоди.

Через несплату податків його позбавили закордонного паспорта, потім звинуватили у порушенні екологічного законодавства. Зрештою футболіста разом з братом затримали за підробку документів в Парагваї. Йому довелося провести 32 дні у в'язниці в чужій країні, перш ніж він зміг повернутися на батьківщину. Навіть під час тюремного терміну Роналдіньо продовжував грати у футбол за команду в'язнів.