Роналдиньо признался, кто был его самым сложным соперником
Звездный бразилец играл против всех топовых защитников своего поколения. Он выделил двух, которым было противостоять труднее всего.
Роналдиньо был кумиром для миллионов ценителей футбола и одновременно ночным кошмаром для соперников. Обладатель "Золотого мяча-2005" назвал игроков, против которых ему было очень непросто творить магию на футбольном поле.
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Признание для великих защитников
Вспоминая времена своей игровой карьеры, бразилец выделил двух защитников, которые почти не давали времени для принятия решений. Он выделил легенд Челси и Милана, сообщает 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.
Самыми сложными соперниками для меня были защитники, которые являются жесткими в том, как они играют, когда ты не видишь пути к воротам. Паоло Мальдини и Джон Терри – двое самых сильных соперников, которых я встречал на поле,
– заявил Роналдиньо.
К слову. Роналдиньо и Мальдини в течение одного сезона были одноклубниками. Перед началом кампании-2008/2009 бразилец перешел из Барселоны в Милан, а по ее завершению итальянец повесил бутсы на гвоздь.
Напомним, что Роналдиньо завершил карьеру в начале 2018 года. Недавно он принял участие в матче легенд Барселоны и Реала, в котором забил невероятный гол ударом со штрафного.