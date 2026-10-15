Роналду вместе с игроками сборной Португалии рекламировал пикапы, с которых Россия запускает дроны по Украине

Китайский автопроизводитель Changan Automobile в мае 2026 года подписал соглашение о глобальном стратегическом партнерстве с Португальской федерацией футбола (FPF). А в начале октября на сайте китайской компании появилось рекламное видео с участием игроков сборной Португалии и, в частности, Криштиану Роналду.

Украинское издание "Следствие.инфо" сообщает, что некоторые транспортные средства марки Changan, в частности пикап Hunter, используются российской армией в войне против Украины в качестве пусковых установок для ударных моделей беспилотников.

Китайский производитель не ушел с российского рынка

Пикапы Hunter журналисты обнаружили на видео военных, на котором видно, что россияне запускают дроны именно с этих автомобилей.

В июле 2026 года Changan Hunter появился в видео, опубликованном российским пропагандистом Владимиром Соловьевым. На нем российские солдаты в камуфляже и масках собирают беспилотники, в частности "Герань", и оснащают их взрывным устройством. Затем беспилотники запускают с пикапа Hunter, мчащегося на большой скорости.

В январе 2025 года Hunter фигурировал в медийной кампании чеченского лидера Рамзана Кадырова. Он объявил, что пять бронированных пикапов Changan отправляют на так называемую "специальную военную операцию".



Роналду и игроки сборной Португалии снялись в рекламе китайской компании Changan / Фото китайской компании

В Португалии прокомментировали ситуацию

Как отмечает издание, Changan Automobile после начала полномасштабного вторжения не только не покинула российский рынок, но и усилила там свое присутствие.

Согласно данным отраслевой аналитической группы inovev, компания начала экспортировать в Россию больше автомобилей, чтобы восполнить пробел на рынке, образовавшийся после ухода с него европейских и американских компаний.

Украинское СМИ отмечает, что направило запрос производителю автомобилей относительно этой информации, но письмо было проигнорировано. Футбольная федерация Португалии ответила, что спонсорское соглашение с Changan прошло "строгий" процесс проверки на соответствие.

Напомним, вокруг Роналду разразился громкий скандал в сборной Португалии. Игрок досрочно покинул команду после того, как новый тренер сборной Жорже Жезуш не выделил звездному футболисту игровое время, на которое тот рассчитывал.

Федерация футбола Португалии, с одной стороны, может наказать Криштиану дисквалификацией, а с другой – занимается примирением игрока и тренера. Сам Роналду якобы считает, что конфликт можно урегулировать.

Добавим, что 41-летний Роналду выступил с публичным заявлением по поводу скандала в своем инстаграме, но ни один футболист Португалии не отреагировал на пост нападающего.