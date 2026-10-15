Українське видання "Слідство.інфо" повідомляє, що деякі з транспортних засобів Changan, зокрема пікап Hunter, використовує армія Росії у війні проти України як пускові установки для ударних моделей безпілотників.

Китайський виробник не покинув ринку Росії

Пікапи Hunter журналісти виявили на відео військових, на якому видно, що росіяни запускають дрони саме з цих автомобілів.

У липні 2026 року Changan Hunter з'явився у відео, яке опублікував російський пропагандист Володимир Соловйов. На ньому російські солдати в камуфляжі та масках збирають безпілотники, зокрема "Герань", і озброюють їх вибуховим пристроєм. Потім безпілотники запускають із пікапа Hunter, що мчить на швидкості.

У січні 2025 року Hunter фігурував у медійній кампанії чеченського лідера Рамзана Кадирова. Він оголосив, що п'ять броньованих пікапів Changan відправляють на так звану "спеціальну військову операцію".



Роналду і гравці збірної Португалії знялися в рекламі китайської Changan / Фото китайської компанії

У Португалії прокоментували ситуацію

Як зазначає видання, Changan Automobile після початку повномасштабного вторгнення не тільки не покинув ринку Росії, а й збільшив там свою присутність.

Згідно з даними галузевої аналітичної групи Inovev, виробник почав експортувати до Росії більше автомобілів, щоб заповнити прогалину на ринку, бо з нього пішли європейські та американські компанії.

Українське медіа зазначає, що надіслало запит до виробника авто щодо цієї інформації, але лист було проігноровано. Футбольна федерація Португалії відповіла, що спонсорська угода з Changan пройшла "суворий" процес відповідності.

Нагадаємо, довкола Роналду виник гучний скандал у збірній Португалії. Гравець достроково покинув команду після того, як новий наставник збірної Жорже Жезуш не виділив для зіркового футболіста ігровий час, на який той розраховував.

Федерація футболу Португалії, з одного боку, може покарати Кріштіану дискваліфікацією, а з іншого – займається примиренням гравця і тренера. Сам Роналду нібито вважає, що конфлікт можна врегулювати.

Додамо, 41-річний Роналду зробив публічну заяву щодо скандалу у своєму інстаграмі, але жоден футболіст Португалії не відреагував на допис нападника.