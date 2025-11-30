Роналду принял участие в футбольной дуэли с роботом-вратарем: португалец проиграл без шансов

Одному из лучших футболистов мира Криштиану Роналду предложили испытать робота с искусственным интеллектом. Эксперимент состоялся во время сбора сборной Португалии, которая в то время играла матчи отбора на чемпионат мира-2026.

Звездный нападающий должен был проверить реакцию робота, которого разработал бывший инженер NASA и Apple Марк Робер, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал ученого. Задачей футболиста было забить гол.

Как Роналду соревновался с роботом?

Португалец испытал в работе робота-вратаря с искусственным интеллектом. Тот способен перемещаться по линии ворот за 0,2 секунды.

Инженер предложил Роналду проверить свою разработку. Сначала Роналду начал с дальних ударов, однако быстро сдался, ведь шансов не было никаких.

После этого футболист решил бить с 11-метровой отметки. Он наносил удары различными стилями, однако изобретение популярного ученого успевало среагировать на каждый из них.

В общем 40-летний футболист выполнил 11 неудачных попыток. Только с 12-й он смог все же переиграть робота-вратаря.

Для этого Криштиану пришлось попасть в самый угол ворот, вплотную со стойкой. Этот эксперимент изрядно поразил звездного игрока.

Это просто потрясающе! Невероятно,

– сказал Роналду после дуэли.

К слову. Недавно Роналду забил невероятный гол ударом через себя. Произошло это в матче с Аль-Халиджем, который его Аль-Наср выиграл со счетом 4:1.

Отметим, что сейчас в чемпионате Саудовской Аравии наступила пауза. Следующая игра команды Роналду состоится 21 декабря, пока Аль-Наср идеально выступает в турнире, одержав все победы в стартовых девяти турах.

