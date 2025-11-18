Роналду встретится с Трампом: о чем будут говорить футболист и президент США

Сборная Португалии в последнем туре отбора на чемпионат мира 2026 года уничтожила Армению со счетом 9:1. Таким образом "команда избранных" квалифицировалась на Мундиаль.

Теперь Дональд Трамп планирует встретиться с Криштиану Роналду в Белом доме. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Mirror.

Почему Роналду будет встречаться с Трампом?

Легенда футбол посетит президента США – 18 ноября. Как пишет издание, Роналду будет одной из главных звезд турнира, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ожидается, что португальский нападающий сыграет против сборной США. Кроме того, идет обсуждение о проведении товарищеского матча для разминки перед началом чемпионата мира.

К слову. Ранее Роналду на интервью Пирсу Моргану на собственном ютуб-канале высказался о Дональде Трампе. Он заявил, что президент США один из тех, кто может изменить мир или же помочь в этом.

Отметим, что три представителя Белого Дома подтвердили визит легендарного футболиста. Интересно, что в этот день Трамп также встречается с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

Напомним, что Роналду выступает в саудовском Аль-Насри. Однако пока неизвестно, связаны ли между собой встречи футболиста и принца с президентом США.

Какие последние новости о Роналду?