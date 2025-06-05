Роналду прервал неутешительную серию сборной Португалии, которая длилась четверть века
- Португалия победила Германию 2:1 в полуфинале Лиги наций-2024/2025, благодаря решающему голу Криштиану Роналду.
- Это первая победа Португалии над Германией с 2000 года.
В среду, 4 июня, состоялся первый полуфинал Лиги наций-2024/2025. В нем встречались сборные Германии и Португалии.
Победу в Мюнхене одержали португальцы со счетом 2:1. Решающий гол забил 40-летний Криштиану Роналду, сообщает 24 Канал.
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Очередное достижение Криштиану
Это позволило "Лузитанам" прервать неприятную серию, которая длилась четверть века. Они впервые с 2000 года одолели сборную Германии.
С того момента команды пять раз встречались друг с другом. За это время ни разу не было зафиксировано хотя бы ничьей.
История матчей Германии и Португалии с 2000 года
- 2006: Германия – Португалия 3:1 (матч за 3 место ЧМ-2006)
- 2008: Германия – Португалия 3:2 (1/4 Евро-2008)
- 2012: Германия – Португалия 1:0 (группа Евро-2012)
- 2014: Германия – Португалия 4:0 (группа ЧМ-2014)
- 2021: Германия – Португалия 4:2 (группа Евро-2021)
Отметим, что всего команды встречались между собой 20 раз. Значительное преимущество в очных противостояниях имеют немцы – 11 побед против 4 у Португалии, а еще в пяти матчах была зафиксирована ничья.
К слову. Для Криштиану Роналду этот гол стал 937-м на профессиональном уровне. Из них 137 он забил в составе сборной Португалии.
Напомним, что в финале португальцы сыграют против победителя пары Испания – Франция. Этот полуфинал в Украине можно посмотреть на медиасервисе Megogo, а на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция.