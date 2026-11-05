Роналду покинул сборную Португалии: стали известны скандальные подробности решения футболиста

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
5 ноября Криштиану Роналду в своем инстаграме объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Португальские журналисты выяснили скандальные подробности решения футболиста.
Соответствующие подробности приводит авторитетное издание A Bola. Оно рассказывает о том, как именно Роналду принимал решение о завершении международной карьеры.
популярные видео
Что выяснили португальские инсайдеры
По данным издания A Bola, Криштиану Роналду заранее сообщил президенту Португальской федерации футбола Педру Проенсу о намерении объявить в социальных сетях о решении завершить международную карьеру. В то же время главного тренера сборной Португалии футболист не ставил в известность.
Игрок решил обнародовать заявление накануне объявления состава сборной на ноябрьские матчи в Лиге наций. Роналду знал, что Жезуш планирует включить его в заявку. Тренер рассчитывал на опыт нападающего, который должен был принести пользу команде. Наставник не хотел отказываться от услуг бывшего капитана сборной.
Португальский футболист не хотел возвращаться в сборную именно при руководстве Жезуша. Что касается последнего разговора тренера и игрока, то он состоялся еще 30 сентября. Тогда футболист, тренер и глава футбольной федерации Португалии провели встречу после инцидента, связанного с уходом Роналду из национальной команды. С тех пор никаких контактов между Криштиану и Жезушем не было.
Решение футболиста стало неожиданностью для тренера. Отмечалось, что и Жезушу, и Проенси не понравился такой способ завершения карьеры в сборной Португалии со стороны Криштиану Роналду. Впрочем, убедить игрока изменить решение им не удалось.
Как Роналду объявил о завершении карьеры
Неожиданно для всех Криштиану Роналду опубликовал в своем инстаграме обращение к болельщикам, в котором сообщил о решении завершить международную карьеру. Он поблагодарил всех за годы побед, триумфов и переживаний. Сказал, что понимал: футболка сборной не может принадлежать ему вечно. Впрочем, принять такое решение ему было тяжело.
Он хотел забить 1000–й гол в составе сборной Португалии. Однако, похоже, этому не суждено было случиться. На данный момент на его счету 985 голов во всех турнирах за все команды.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии