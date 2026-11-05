Роналду покинул сборную Португалии: стали известны скандальные подробности решения футболиста

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Соответствующие подробности приводит авторитетное издание A Bola. Оно рассказывает о том, как именно Роналду принимал решение о завершении международной карьеры.

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Что выяснили португальские инсайдеры

По данным издания A Bola, Криштиану Роналду заранее сообщил президенту Португальской федерации футбола Педру Проенсу о намерении объявить в социальных сетях о решении завершить международную карьеру. В то же время главного тренера сборной Португалии футболист не ставил в известность.

Игрок решил обнародовать заявление накануне объявления состава сборной на ноябрьские матчи в Лиге наций. Роналду знал, что Жезуш планирует включить его в заявку. Тренер рассчитывал на опыт нападающего, который должен был принести пользу команде. Наставник не хотел отказываться от услуг бывшего капитана сборной.

Португальский футболист не хотел возвращаться в сборную именно при руководстве Жезуша. Что касается последнего разговора тренера и игрока, то он состоялся еще 30 сентября. Тогда футболист, тренер и глава футбольной федерации Португалии провели встречу после инцидента, связанного с уходом Роналду из национальной команды. С тех пор никаких контактов между Криштиану и Жезушем не было.

Решение футболиста стало неожиданностью для тренера. Отмечалось, что и Жезушу, и Проенси не понравился такой способ завершения карьеры в сборной Португалии со стороны Криштиану Роналду. Впрочем, убедить игрока изменить решение им не удалось.

Как Роналду объявил о завершении карьеры

Неожиданно для всех Криштиану Роналду опубликовал в своем инстаграме обращение к болельщикам, в котором сообщил о решении завершить международную карьеру. Он поблагодарил всех за годы побед, триумфов и переживаний. Сказал, что понимал: футболка сборной не может принадлежать ему вечно. Впрочем, принять такое решение ему было тяжело.

Он хотел забить 1000–й гол в составе сборной Португалии. Однако, похоже, этому не суждено было случиться. На данный момент на его счету 985 голов во всех турнирах за все команды.