Однако последствия таких атак ощущаются и в спортивной сфере. В Екатеринбурге временно приостанавливали проведение чемпионата России по легкой атлетике. Об этом сообщают несколько пропагандистских СМИ со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Что известно об остановке спортивных соревнований в России

Причиной остановки турнира стала угроза атаки беспилотников. Организаторы заявили, что соревнования прервали "в связи с атакой БПЛА", назвав безопасность спортсменов, зрителей, тренеров и судей своим "главным приоритетом". Российские медиа уже назвали этот инцидент "беспрецедентным случаем", ведь крупная спортивная мера такого уровня в России впервые прерывается по подобной причине.

По последним данным, через некоторое время работу спортивного объекта возобновили, а соревнования продолжились.

Турнир должен пройти в период с 23 по 26 июля.

Как война, начатая Россией против Украины, влияет на российский спорт

Российские спортсмены уже раньше сталкивались с подобными трудностями. В частности, после украинских ударов по нефтебазам в конце июня 2026 команда спортсменов из Пензы, которая направлялась на соревнования в Челябинск, не смогла заправить автобус на нескольких АЗС из-за дефицита бензина. В результате спортсменам пришлось толкать транспортное средство .