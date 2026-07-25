Втім, наслідки таких атак відчуваються й у спортивній сфері. У російському Єкатеринбурзі тимчасово призупиняли проведення чемпіонату Росії з легкої атлетики. Про це повідомляють кілька пропагандистських ЗМІ з посиланням на пресслужбу Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

Що відомо про зупинку спортивних змагань у Росії

Причиною зупинки турніру стала загроза атаки безпілотників. Організатори заявили, що змагання перервали "у зв'язку з атакою БПЛА", назвавши безпеку спортсменів, глядачів, тренерів та суддів своїм "головним пріоритетом". Російські медіа вже назвали цей інцидент "безпрецедентним випадком", адже великий спортивний захід такого рівня у Росії вперше переривається з подібної причини.

За останніми даними, за деякий час роботу спортивного об'єкта відновили, а змагання продовжилися.

Турнір має пройти в період з 23 по 26 липня.

Як війна, яку розпочала Росія проти України, впливає на російський спорт

Російські спортсмени вже раніше стикалися з подібними труднощами. Зокрема, після українських ударів по нафтобазах наприкінці червня 2026 року команда спортсменів із Пензи, яка прямувала на змагання до Челябінська, не змогла заправити автобус на кількох АЗС через дефіцит бензину. У результаті спортсменам довелося штовхати транспортний засіб.