"Антисоветчина, чистая русофобия": в России устроили истерику из-за недопуска на хоккейный ЧМ-2027

Российские хоккеисты до сих пор остаются отстраненными от чемпионатов мира из-за войны против Украины. Тамошние эксперты назвали такое решение "русофобией" и "антисоветчиной".

Международная федерация хоккея (IIHF) продолжает держать Россию вне своих турниров. Это вызвало очередную волну возмущения среди представителей российского спорта, сообщает sovsport.

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Как на это реагируют в России?

Двукратный олимпийский чемпион и бывший президент Федерации хоккея России Борис Майоров резко отреагировал на информацию об отсутствии российской сборной на чемпионате мира 2027 года.

Ветеран заявил, что решение международных хоккейных чиновников является проявлением русофобии. По его словам, спортсмены не должны нести ответственность за политические события.

Международной федерации сначала стоило бы обратить внимание на решение Дисциплинарного комитета, который признал некорректность отстранения российской команды. Надо было заниматься этим делом, и только потом формировать группы. Но они не хотят. Это антисоветчина, чистая русофобия! Нас там не хотят видеть. Они довольны тем, что происходит. Они составляют группы, не решая судьбы России,

– заявил Майоров.

Впрочем, именно из-за полномасштабного вторжения России в Украину национальные команды страны-агрессора были отстранены от международных турниров еще в 2022 году.

IIHF не меняет позицию в отношении страны-агрессора

Чемпионат мира по хоккею 2027 года будет принимать Германия. Согласно актуальной позиции IIHF, сборные России и Беларуси остаются отстраненными от участия в турнирах федерации из-за безопасности и политических причин, связанные с войной против Украины. В самой России такие решения регулярно называют дискриминационными.

В то же время юношеской и женской сборным Беларуси разрешили выступать в международных турнирах, а также аннулировали решение о недопуске россиян к соревнованиям начиная со следующего сезона.

Напомним, на чемпионате мира по хоккею-2027 в элитном дивизионе впервые за два десятилетия сыграет сборная Украины.