Шевченко хочет встретиться с президентом ФИФА после скандальных заявлений о возвращении России в футбол

Мировой футбол применил серьезные санкции к России после начала полномасштабной войны в Украине. Команды из страны-террористки отстранили от международных соревнований.

К сожалению, последнее время периодически раздаются призывы отменить дисквалификацию россиян. Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал вопрос отстранения России во время своей пресс-конференции в Доме футбола, сообщает ютуб-канал УАФ.

Что сказал Шевченко об Инфантино?

Шевченко отреагировал на скандальные заявления президента ФИФА Джанни Инфантино. Швейцарец в интервью журналистке в интервью журналистке Ялда Хаким заявил, что санкции против России не имеют никакого влияния и смысла.

Президент УАФ отметил, что сейчас Совет ФИФА не планирует рассматривать вопрос возвращения россиян в футбол. Андрей также отметил, что планирует встретиться с Инфантино.

Мы четко выразили нашу позицию, которая неизменна. Пока идет война, мы категорически против возвращения россиян в футбол. За эти дни состоялась коммуникация с представителями ФИФА на разных уровнях. Совет ФИФА не рассматривает возвращение россиян. Я планирую встречу с Джанни Инфантино, чтобы еще раз предметно донести информацию о войне в Украине и нашу позицию. Коллеги из разных ассоциаций поддерживают нас. Пока эта поддержка сохранена и единственная, возвращение россиян к соревнованиям не рассматривается,

– отметил Шевченко.

Ранее УАФ обнародовала заявление относительно возможного возвращения россиян в футбол. При этом большинство европейских стран выступают против снятия санкций против страны-террористки.

Какие санкции против России в футболе?