Шевченко хочет встретиться с президентом ФИФА после скандальных заявлений о возвращении России в футбол
- Глава УАФ Андрей Шевченко планирует встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
- Украинец прокомментировал скандальное интервью швейцарца об отмене санкций против России в футболе.
Мировой футбол применил серьезные санкции к России после начала полномасштабной войны в Украине. Команды из страны-террористки отстранили от международных соревнований.
К сожалению, последнее время периодически раздаются призывы отменить дисквалификацию россиян. Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал вопрос отстранения России во время своей пресс-конференции в Доме футбола, сообщает ютуб-канал УАФ.
Что сказал Шевченко об Инфантино?
Шевченко отреагировал на скандальные заявления президента ФИФА Джанни Инфантино. Швейцарец в интервью журналистке в интервью журналистке Ялда Хаким заявил, что санкции против России не имеют никакого влияния и смысла.
Президент УАФ отметил, что сейчас Совет ФИФА не планирует рассматривать вопрос возвращения россиян в футбол. Андрей также отметил, что планирует встретиться с Инфантино.
Мы четко выразили нашу позицию, которая неизменна. Пока идет война, мы категорически против возвращения россиян в футбол. За эти дни состоялась коммуникация с представителями ФИФА на разных уровнях. Совет ФИФА не рассматривает возвращение россиян. Я планирую встречу с Джанни Инфантино, чтобы еще раз предметно донести информацию о войне в Украине и нашу позицию. Коллеги из разных ассоциаций поддерживают нас. Пока эта поддержка сохранена и единственная, возвращение россиян к соревнованиям не рассматривается,
– отметил Шевченко.
Ранее УАФ обнародовала заявление относительно возможного возвращения россиян в футбол. При этом большинство европейских стран выступают против снятия санкций против страны-террористки.
Какие санкции против России в футболе?
- С началом полномасштабной войны в Украине УЕФА ввел санкции против сборной России. Страна-агрессор вынуждена играть только товарищеские матчи, пропуская чемпионаты мира и Европы.
- При этом УЕФА не применяет санкций против сборной Беларуси. Представители этой страны продолжают играть официальные матчи под своим флагом и гимном.
- Кроме того, российские и белорусские игроки без проблем выступают в европейских клубах. Более того, в ПСЖ украинец Илья Забарный играет вместе с вратарем сборной России Матвеем Сафоновым.
- Ранее УЕФА принимал решение о возвращении юношеских команд России к международным соревнованиям. Но после того, как многие страны Европы отказались играть с террористами, союзу пришлось восстановить бан.