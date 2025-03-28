Россия хочет попасть на чемпионат мира без квалификации
- Россия хочет попасть на ЧМ-2026 без квалификации, считая, что им должны сделать исключение.
- Все российские сборные и клубы были отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА весной 2022 года из-за вторжения в Украину.
Россияне мечтают о попадании на ЧМ-2026 без прохождения квалификации. Они считают, что для них должны сделать исключение.
Сейчас проходят матчи квалификационного раунда на ЧМ-2026. Финальный этап турнира начнется 11 июня и пройдет до 19 июля 2026 года.
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Россия хочет вайлд-кард
Российский футбольный комментатор Георгий Черданцев считает, что стране должны предоставить вайлд-кард и сделать исключение, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.
Все говорят, что футбол вне политики, но мы понимаем, что отстранение нашей сборной от всех соревнований – чисто политическое решение. Оно не имеет никакого отношения к спорту. Возвращение не по спортивному принципу уравновесило бы наше исключение с международной арены, которое тоже не было спортивным,
– сказал россиянин.
Напомним, все сборные и клубы из России были отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА весной 2022 года. Это произошло на фоне начала полномасштабного вторжения в Украину.