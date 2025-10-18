Опасным прецедентом стало решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), которое признало отстранение россиян и белорусов в настольном теннисе "дискриминационным". Это может вызвать цепную реакцию в других видах спорта, пишет 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".

К теме Спортивный суд в Лозанне признал "дискриминацией" отстранение россиян и белорусов

Как в Минспорта Украины прокомментировали решение CAS?

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что Россия через суды ведет борьбу за право выступать под своим флагом.

Эта борьба происходит постоянно. Они все время ищут возможности что-то обжаловать, где-то пролезть. В решении суда сказано, что не были применены механизмы нейтралитета. На самом деле к этому делу наша сторона не была привлечена, поэтому это стало новостью для нас,

– отметил Бедный.

Россияне планируют использовать ситуацию с решением CAS как прецедент, но на фоне с событиями в паралимпийском спорте это "выглядит как детский сад".

"На днях будет заседание Европейского паралимпийского комитета, и наши паралимпийцы хотят поднять этот вопрос. Отменят ли, не знаю, для нас важно, чтобы итальянцы не дали право поднять флаг у себя на территории. Поэтому мы работаем с правительством Италии, с их парламентом, с организационным комитетом.

Я знаю, что сейчас у Дегтярева (министр спорта России – 24 Канал) стоит задача вернуть российский флаг на международные арены. Они создали огромный фонд, нанимают юристов, европейских и всех кого могут. Россия взялась за это серьезно. Поэтому просто точно не будет. Но боремся дальше", – рассказал глава Минспорта.

Как Россия возвращает позиции в спорте?