Россия стремится вернуть свой флаг на международные арены: как реагирует Минспорта Украины
- Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный отметил, что Россия через суды пытается вернуть право выступать под своим флагом на международных соревнованиях.
- Россия использует решение CAS как прецедент для возвращения своих спортсменов на международные арены и активно работает с юристами и создала для этого специальный фонд.
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал намерения России избавиться от санкций. Страна-агрессор ведет системную работу по возвращению своих атлетов на международные соревнования под своим флагом.
Опасным прецедентом стало решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), которое признало отстранение россиян и белорусов в настольном теннисе "дискриминационным". Это может вызвать цепную реакцию в других видах спорта, пишет 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".
К теме Спортивный суд в Лозанне признал "дискриминацией" отстранение россиян и белорусов
Как в Минспорта Украины прокомментировали решение CAS?
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что Россия через суды ведет борьбу за право выступать под своим флагом.
Эта борьба происходит постоянно. Они все время ищут возможности что-то обжаловать, где-то пролезть. В решении суда сказано, что не были применены механизмы нейтралитета. На самом деле к этому делу наша сторона не была привлечена, поэтому это стало новостью для нас,
– отметил Бедный.
Россияне планируют использовать ситуацию с решением CAS как прецедент, но на фоне с событиями в паралимпийском спорте это "выглядит как детский сад".
"На днях будет заседание Европейского паралимпийского комитета, и наши паралимпийцы хотят поднять этот вопрос. Отменят ли, не знаю, для нас важно, чтобы итальянцы не дали право поднять флаг у себя на территории. Поэтому мы работаем с правительством Италии, с их парламентом, с организационным комитетом.
Я знаю, что сейчас у Дегтярева (министр спорта России – 24 Канал) стоит задача вернуть российский флаг на международные арены. Они создали огромный фонд, нанимают юристов, европейских и всех кого могут. Россия взялась за это серьезно. Поэтому просто точно не будет. Но боремся дальше", – рассказал глава Минспорта.
Как Россия возвращает позиции в спорте?
- Первым звоночком смягчения санкций против страны-террористки стало решение МОК допустить россиян и белорусов к соревнованиям в "нейтральном" статусе. Благодаря этому россияне начали выступать на крупных турнирах, в частности на Олимпийских играх-2024 в Париже.
- Международные ассоциации под давлением МОК отменяют ограничения, допуская российских спортсменов, которые не соответствуют "нейтральному" статусу.
- Апофеозом всех этих событий стало полное восстановление членства Паралимпийского комитета России. Из-за этого на Паралимпиаде-2026 в Италии россияне будут выступать под своим флагом.