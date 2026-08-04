Атака произошла днем 3 августа. По информации главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, в результате удара погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

Что известно об атаке на АЗС

На месте возник масштабный пожар, охвативший территорию автозаправочного комплекса. Огонь ликвидировали спасатели. Взрывом также повреждено здание АЗС и несколько автомобилей.

По данным компании "Нафтогаз", удар пришелся по автозаправочному комплексу сети "Укрнафта". Среди погибших – оператор АЗС, 41-летний спасатель из Херсонской области Эдуард Разлог и его восьмилетний сын Максим.

В пресс-службе Кривбасса сообщили, что Эдуард Разлог только что взял сына с тренировки в академии клуба, когда семья попала под российский удар.

Еще в это воскресенье Максим играл за команду и забил два гола,

– рассказал тренер мальчика Сергей Довгий.

В комментарии "Суспільне" он отметил, что Максим тренировался в академии около полугода, был активным и перспективным футболистом. По словам тренера, семья приезжала на тренировки из Большой Александровки, а накануне трагедии мальчик отличился двумя забитыми голами в матче.

По информации Ганжи, все шестеро раненых были госпитализированы. В тяжелом состоянии находится 49-летний мужчина. Что касается пятерых пострадавших, то это мужчины 53, 46 и 20 лет, а также женщины 51 и 60 лет, которые находятся в состоянии средней тяжести.