Атака сталася вдень 3 серпня. За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, внаслідок удару загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення.

Що відомо про атаку на АЗС

На місці виникла масштабна пожежа, яка охопила територію автозаправного комплексу. Вогонь ліквідували рятувальники. Вибухом також пошкоджено будівлю АЗС та кілька автомобілів.

За даними компанії "Нафтогаз", удар припав по автозаправному комплексу мережі "Укрнафта". Серед загиблих – операторка АЗС, 41-річний рятувальник із Херсонщини Едуард Разлог та його восьмирічний син Максим.

У пресслужбі Кривбасу повідомили, що Едуард Разлог щойно забрав сина з тренування в академії клубу, коли родина потрапила під російський удар.

Ще цієї неділі Максим грав за команду та забив два голи,

– розповів тренер хлопчика Сергій Довгий.

У коментарі "Суспільному" він зазначив, що Максим тренувався в академії близько пів року, був активним і перспективним футболістом. За словами тренера, родина приїжджала на тренування з Великої Олександрівки, а напередодні трагедії хлопчик відзначився двома забитими м'ячами у матчі.

За інформацією Ганжі, всі шестеро поранених були госпіталізовані. У важкому стані перебуває 49-річний чоловік. Ще п'ятеро постраждалих, чоловіки 53, 46 і 20 років, а також жінки 51 і 60 років, перебувають у стані середньої тяжкості.