На зимних Олимийских играх вывесили флаг России перед глазами Джей Ди Вэнса и Марко Рубио

Церемония открытия зимней Олимпиады состоится уже сегодня, 6 февраля. Впрочем соревновательный процесс начался на несколько дней раньше.

За день до церемонии открытия состоялись три матча женского олимпийского турнира по хоккею. Одни из фаворитов соревнования США противостояли сборной Чехии, сообщает 24 Канал.

Как флаг России оказался на Олимпиаде?

Во время встречи произошел неприятный момент на трибунах. После старта матча один из зрителей вывесил флаг России вблизи скамейки запасных Чехии. Некоторое время он был незаметным из-за схожести цветов с чешским флагом.

Однако вратарь сборной Чехии Тереза Садилова таки увидела символ террористического государства. Она обратилась к организаторам матча, чтобы российский флаг убрали.



Российский флаг появился на зимней Олимпиаде в Милане / фото sport.cz

Только в третьем периоде организатор таки подошла к трибунам, чтобы убрать "тряпку". Однако зритель выдернул из ее рук флаг и спрятал в карман.

Интересно, что это произошло в присутствии вице-президента США Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио. Они посетили игру своей команды, которая праздновала победу со счетом 5:1.

Напомним, что церемония открытия зимней Олимпиады-2026 состоится на стадионе "Сан-Сиро". Начало – 6 февраля в 21:00 по киевскому времени. Знаменосцами Украины станут Владислав Гераскевич и Елизавета Сидорко.

