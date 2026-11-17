Несмотря на отстранение клубов и сборной от участия в международных соревнованиях, россияне по-прежнему остаются полноправными членами ФИФА и УЕФА и участвуют в их программах распределения средств. Выяснилось, что за время полномасштабного вторжения агрессор неплохо заработал на футболе.

The Telegraph утверждает, что ФИФА как минимум дважды перечисляла на счета Российского футбольного союза выплаты после чемпионатов мира. А УЕФА каждый сезон выплачивает деньги клубам, которые даже не участвуют в еврокубках.

Денежный поток для россиян не прекращается

Британские журналисты выяснили, что в рамках программы FIFA Forward за почти пять лет РФС обогатился на 6 миллионов фунтов стерлингов, а еще почти миллион был перечислен в Москву после "Мундиаля-2022" в связи с обязательством организации делиться доходами с национальными ассоциациями.

Последний чемпионат мира, который проходил летом в США, Канаде и Мексике, тоже должен был принести свою долю россиянам, хотя точная сумма пока неизвестна. Но есть предположение, что она существенно выросла, поскольку турнир был с запасом самым прибыльным для ФИФА в истории.

На клубном уровне солидарные выплаты от УЕФА россиянам за четыре сезона оцениваются примерно в 25 миллионах фунтов, и еще 10 они могли получить за прошлогоднюю еврокубковую кампанию, в которой даже не участвовали.

В целом футбольные органы профинансировали Россию без всякой причины на сумму свыше 45 миллионов фунтов.

Трансферы тоже приносят прибыль

Даже если бы ФИФА и УЕФА прекратили выплаты, санкции против россиян устраивают далеко не все национальные лиги и отдельные клубы.

Скауты продолжают работать на российском рынке, а игроки из страны-агрессора по-прежнему пользуются спросом и время от времени попадают в топ-чемпионаты.

По подсчетам Telegraph, общая сумма трансферов российских футболистов за время вторжения составила 165 миллионов фунтов.