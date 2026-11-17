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The Telegraph утверждает, что ФИФА как минимум дважды перечисляла на счета Российского футбольного союза выплаты после чемпионатов мира. А УЕФА каждый сезон выплачивает деньги клубам, которые даже не участвуют в еврокубках.

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Денежный поток для россиян не прекращается

Британские журналисты выяснили, что в рамках программы FIFA Forward за почти пять лет РФС обогатился на 6 миллионов фунтов стерлингов, а еще почти миллион был перечислен в Москву после "Мундиаля-2022" в связи с обязательством организации делиться доходами с национальными ассоциациями.

Последний чемпионат мира, который проходил летом в США, Канаде и Мексике, тоже должен был принести свою долю россиянам, хотя точная сумма пока неизвестна. Но есть предположение, что она существенно выросла, поскольку турнир был с запасом самым прибыльным для ФИФА в истории.

На клубном уровне солидарные выплаты от УЕФА россиянам за четыре сезона оцениваются примерно в 25 миллионах фунтов, и еще 10 они могли получить за прошлогоднюю еврокубковую кампанию, в которой даже не участвовали.

В целом футбольные органы профинансировали Россию без всякой причины на сумму свыше 45 миллионов фунтов.

Трансферы тоже приносят прибыль

Даже если бы ФИФА и УЕФА прекратили выплаты, санкции против россиян устраивают далеко не все национальные лиги и отдельные клубы.

Скауты продолжают работать на российском рынке, а игроки из страны-агрессора по-прежнему пользуются спросом и время от времени попадают в топ-чемпионаты.

По подсчетам Telegraph, общая сумма трансферов российских футболистов за время вторжения составила 165 миллионов фунтов.