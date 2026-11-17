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The Telegraph стверджують, що ФІФА щонайменше двічі спрямувала на рахунки футбольного союзу Росії платежі після чемпіонатів світу. А УЄФА щосезону платить клубам, які навіть не грають у єврокубках.

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Грошовий потік для росіян не зупиняється

Британські журналісти з'ясували, що у межах програми FIFA Forward за майже п'ять років РФС став багатшим на 6 мільйонів фунтів стерлінгів, а ще майже мільйон було перераховано до Москви після Мундіалю-2022 через зобов'язання організації ділитися прибутками з національними асоціаціями.

Останній чемпіонат світу, який відбувався влітку у США, Канаді і Мексиці, теж мав принести свою частку росіянам, хоча точна сума поки невідома. Але є припущення, що вона суттєво зросла, оскільки турнір був із запасом найбільш прибутковим для ФІФА в історії.

На клубному рівні солідарні виплати від УЄФА росіянам за чотири сезони оцінюються приблизно у 25 мільйонів фунтів, і ще 10 вони могли отримати за минулорічну єврокубкову кампанію, в якій навіть не були представлені.

Загалом футбольні органи профінансували Росію без жодної причини на понад 45 мільйонів фунтів.

Трансфери теж приносять прибуток

Навіть якби ФІФА та УЄФА припинили виплати, санкції проти росіян влаштовують далеко не всі національні ліги та окремі клуби.

Скаути продовжують працювати на російському ринку, а гравці з країни-агресора все ще користуються попитом і час від часу опиняються у топ-чемпіонатах.

За підрахунками Telegraph, загальна сума трансферів російських футболістів за час вторгнення склала 165 мільйонів фунтів.