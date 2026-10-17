Об этом на своей странице в инстаграме сообщила украинская теннисистка Катарина Завацкая. Также она показала последствия удара по корту.
В каком состоянии находится теннисный корт после удара
Завацкая рассказала, что последняя неделя была невыносимо тяжелой и болезненной. Город Ровно, где находится ее дом, и Луцк, где она родилась и где живут ее родители, подверглись мощным атакам.
Было много взрывов. В частности, один – возле школы моей племянницы. Слава Богу, моя семья в безопасности, но, к сожалению, многие люди пострадали и погибли,
– отметила теннисистка.
Кроме того, Завацкая отметила, что ночью подвергся бомбардировке теннисный корт в Ровно, где спортсменка проводила мастер-классы и тренировки с детьми. Теннисистка подчеркнула, что ее сердце разбито.
Российские бомбы уничтожили так много прекрасного в моем городе и самых дорогих мне людей,
– написала Завацкая.
Также она показала фото разрушенного корта. На нем видны повреждения конструкций, обгоревшие стены, сажа после пожара.
Разрушенный корт в Ровно / Фото из инстаграма Катарины Завацкой
Разрушенный корт в Ровно / Фото из инстаграма Катарины Завацкой
Что еще были недавние последствия российских ударов для украинского спорта
Под непрерывными атаками врага находится столица Украины – город Киев. В частности, в результате одного из недавних обстрелов пострадали дома игроков Динамо Александра Тимчика и Александра Пихальонка. С самими футболистами и их семьями все в порядке.
Также в Киеве из-за атаки России был поврежден дом чемпионки мира по фехтованию Влады Харьковой. Сама спортсменка узнала об этом, находясь в Будапеште.