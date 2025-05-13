Россияне пожаловались на недопуск к ЧЕ-2025 по гребле: как организаторы отцепили "нейтралов"
- Российские спортсмены не допущены к юниорскому чемпионату Европы-2025 по гребле в Польше из-за требований осудить агрессию против Украины и отказаться от поддержки политики России и Беларуси.
- Чемпионат состоится 24-25 мая 2025 года в польском Крушвице, но российские спортсмены не будут участвовать из-за новых условий организаторов.
В конце мая в Польше состоится юниорский чемпионат Европы-2025 по гребле. На соревнования должны были приехать представители страны-террористки.
"Нейтральных" россиян не желают видеть на международных турнирах в Европе. Хороший пример, как отцепить спортсменов из страны-агрессора, продемонстрировала Польша, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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"Адские" санкции для российских гребцов
Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин в интервью пропагандистам пожаловался на "произвол" организаторов. По его словам, россиянам нужно было подписать декларацию об осуждении агрессии против Украины. Кроме того, "нейтралы" должны были отказаться от поддержки государственной политики России и Беларуси. На такие "невыносимые" прихоти организаторов Евро-2025 россияне не могли согласиться.
На данный момент мы в Крушвице не сможем выступить. Польская ассоциация гребли как организатор соревнований выставила дополнительные условия, на которые мы пойти не можем,
– отметил Свирин.
Отметим, что юниорский чемпионат Европы по гребле U-19 состоится в польском Крушвице. Соревнования продлятся 24 и 25 мая.
Напомним, что Россия нанесла огромный ущерб украинскому спорту, в том числе гребле. В результате ракетных ударов террористов были уничтожены гребные базы в Винницкой области, Одесской, Днепропетровской области.