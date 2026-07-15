Страны Европы не допускают Россию к турнирам, несмотря на решение МОК – кто ограничил возможности россиян

Российские спортсмены не избавились от всех организационных проблем после возвращения в мировой спорт, которое для них организовал МОК. Многие страны отказывают спортсменам из страны-агрессора в выдаче виз.

Представители России не всегда могут получить рабочую визу в европейские страны, где проходят международные соревнования. О текущей ситуации рассказывает 24 Канал.

Кто не хочет видеть россиян у себя

Еще 7 июля Международный олимпийский комитет сделал российским спортсменам щедрый подарок, временно отменив приостановку членства ОКР.

Правда, есть страны, которые этому противодействуют. Процесс недопуска россиян на спортивные арены начался еще до решения МОК, ведь и раньше международные федерации по отдельным видам спорта возвращали их сборные в соревновательную программу.

В частности, в июне Испания не выдала визы сборной России по стрельбе из лука. Тогда же в Португалии согласились допустить к соревнованиям прыгунов на батуте.

Однако условием для этого было выступление россиян в нейтральном статусе. Сборная России от такого предложения отказалась.

В начале текущего месяца польский Краков принимал чемпионат мира среди молодежи и юниоров по гребному слалому. Местное законодательство не позволило представителям страны-агрессора попасть в список участников.

Что произошло после решения МОК

Международный олимпийский комитет собственным решением создал себе проблемы в Евросоюзе. Там обсуждают возможность прекращения финансирования этой организации континентальным сообществом.

Несмотря на это, чиновники МОК готовы содействовать российским спортсменам в решении визовых вопросов в Европе.