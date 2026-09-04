Россияне в ярости из-за новостей о том, что чемпионат мира по футболу может пройти в Украине

Российские спортивные ресурсы наполнились гневными комментариями после появления информации о возможном проведении чемпионата мира в 2040–х годах Украиной и Польшей. Пользователи вспоминают войну, политику и Евро-2012.

Информация о возможном совместном проекте двух стран вызвала бурную реакцию среди российских болельщиков. В комментариях к публикациям российских спортивных СМИ появилось много возмущенных сообщений с политическими заявлениями и упоминаниями о войне, сообщает 24 Канал.

Россияне возмутились возможностью проведения ЧМ в Украине

Интернет-комментаторы активно выражают недовольство планами Украины и Польши. Многие сообщения носят откровенно гневный характер – россияне переносят спортивную тему в политическую плоскость и упоминают полномасштабную войну.

Часть комментаторов не верит в возможность проведения такого турнира в Украине в ближайшие десятилетия. Другие обсуждают потенциальные проблемы с безопасностью и условия, при которых страна сможет принимать матчи высочайшего уровня.

Отдельно российские пользователи вспоминают совместное проведение Украиной и Польшей Евро-2012. Именно этот турнир стал первым большим футбольным чемпионатом Европы, который две страны организовали вместе.

Что на самом деле известно о возможной заявке

Напомним, 4 сентября издание Politico опубликовало материал о том, что Украина и Польша могут подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу. В то же время в Министерстве молодежи и спорта Украины оперативно разъяснили ситуацию.

В украинском ведомстве заявили, что на данный момент не ведут никаких официальных переговоров или консультаций с Польшей относительно подачи совместной заявки на проведение ЧМ.

В то же время министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный ранее выразил заинтересованность в возможности совместного проведения Украиной и Польшей чемпионата мира в 2040-х годах.

В министерстве подчеркнули, что масштабные спортивные турниры на территории Украины можно будет планировать только после обеспечения стабильного мира и безопасности.

Таким образом, речь сейчас идет не о готовой заявке на ЧМ, а о потенциальной перспективе, которая может быть реализована при соответствующих условиях в будущем.

К слову, сборные России по футболу остаются отстраненными от всех международных соревнований с 2022 года. В ближайшей перспективе ФИФА не планирует вносить изменения относительно участия россиян в отборочных турнирах к чемпионатам мира.