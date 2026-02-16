Россияне фабрикуют фейки о "шлеме памяти" Гераскевича

Российские пропагандистские каналы со ссылкой якобы на авторитетные иностранные источники публикуют дезинформацию о Владиславе Гераскевиче. Его изображают неадекватным нацистом, угрожающим МОК расправой.

Центр противодействия дезинформации сообщает об активизации российских пропагандистов в изготовлении ложной информации о герое самого громкого скандала Олимпиады-2026 – Владислава Гераскевича.

Что россияне выдумали о Гераскевиче?

Вражеская пропаганда распространяет фейковый видеосюжет информагентства Reuters, в котором утверждается о якобы намерении украинской власти расправиться с представителями МОК и "обнародовании" Кириллом Будановым их персональных данных из-за отстранения Владислава Гераскевича за "шлем памяти". На самом деле оригинальный материал был смонтирован российскими медиа с добавлением вымышленной информации.

Предупреждение Центра противодействия дезинформации о фейке / Фото Центр противодействия дезинформации

Ресурсы государства-агрессорки также распространили фейковую обложку французского сатирического журнала Charlie Hebdo, известного своими карикатурами на общественно-политические темы. На изображении скелетонист представлен в образе нациста с подписью "Лицо украинского спорта". На самом деле такой обложки не существует.

Эта дезинформационная кампания направлена на дискредитацию наших спортсменов в глазах международного сообщества. Ее распространяют представители страны-агрессора на фоне запрета участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года.

Что фабриковали пропагандисты для дискредитации украинцев на ОИ-2026?