Россияне фабрикуют фейки о "шлеме памяти" Гераскевича
- Российские пропагандисты распространяют фейки о Владиславе Гераскевиче, изображая его как нациста и приписывая ему угрозы МОК.
- Эти фейки содержат смонтированные материалы, в частности поддельное видео агентства Reuters и неправдивую обложку журнала Charlie Hebdo, пытаясь дискредитировать украинских спортсменов на международной арене.
Российские пропагандистские каналы со ссылкой якобы на авторитетные иностранные источники публикуют дезинформацию о Владиславе Гераскевиче. Его изображают неадекватным нацистом, угрожающим МОК расправой.
Центр противодействия дезинформации сообщает об активизации российских пропагандистов в изготовлении ложной информации о герое самого громкого скандала Олимпиады-2026 – Владислава Гераскевича.
Читать также: От гопака на Олимпиаде-1976 до шлема Гераскевича: почему МОК наказывает тех, кто говорит правду
Что россияне выдумали о Гераскевиче?
Вражеская пропаганда распространяет фейковый видеосюжет информагентства Reuters, в котором утверждается о якобы намерении украинской власти расправиться с представителями МОК и "обнародовании" Кириллом Будановым их персональных данных из-за отстранения Владислава Гераскевича за "шлем памяти". На самом деле оригинальный материал был смонтирован российскими медиа с добавлением вымышленной информации.
Ресурсы государства-агрессорки также распространили фейковую обложку французского сатирического журнала Charlie Hebdo, известного своими карикатурами на общественно-политические темы. На изображении скелетонист представлен в образе нациста с подписью "Лицо украинского спорта". На самом деле такой обложки не существует.
Эта дезинформационная кампания направлена на дискредитацию наших спортсменов в глазах международного сообщества. Ее распространяют представители страны-агрессора на фоне запрета участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2026 года.
Что фабриковали пропагандисты для дискредитации украинцев на ОИ-2026?
- Ранее российские ресурсы также распространяли вымышленную информацию о якобы смягчении допинг-контроля для украинских спортсменов из-за применения седативных препаратов под предлогом "психологического стресса войны".
- В частности, больше всего от вражеской пропаганды страдает Владислав Гераскевич, которому в одном из вымышленных сообщений приписывают информацию о том, что его родной брат якобы работает в Киевском ТЦК и "загоняет людей на смерть".
- Также телеграм-каналы оккупантов распространяли вымышленную информацию, якобы со ссылкой на авторитетные иностранные СМИ, о том, что украинскую команду в олимпийском городке поселили подальше от представителей других стран из-за "неадекватного поведения" наших спортсменов на Олимпиаде в Париже.