Центр протидії дезінформації повідомляє про активізацію російських пропагандистів у виготовленні неправдивої інформації щодо героя найгучнішого скандалу Олімпіади-2026 – Владислава Гераскевича.

Що росіяни вигадали про Гераскевича?

Ворожа пропаганда поширює фейковий відеосюжет інформагентства Reuters, у якому стверджується про нібито намір української влади розправитися з представниками МОК та "оприлюднення" Кирилом Будановим їхніх персональних даних через відсторонення українського скелетоніста за "шолом пам’яті". Насправді ж оригінальний матеріал був змонтований російськими медіа з додаванням вигаданої інформації.

Попередження Центру протидії дезінформації про фейк / Фото Центр протидії дезінформації

Ресурси держави-агресорки також поширили фейкову обкладинку французького сатиричного журналу Charlie Hebdo, відомого своїми карикатурами на суспільно-політичні теми. На зображенні скелетоніста подано в образі нациста з підписом "Обличчя українського спорту". Насправді такої обкладинки не існує.

Ця дезінформаційна кампанія спрямована на дискредитацію наших спортсменів в очах міжнародної спільноти. Її поширюють представники країни-терористки на тлі заборони участі російських і білоруських спортсменів на Олімпійських іграх 2026 року.

Що фабрикували пропагандисти для дискредитації українців на ОІ-2026?