Борец вольного стиля Шамиль Мамедов объявил о смене гражданства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Шамиля Мамедова.

Как российский борец отказался от гражданства?

Уроженец Дагестана с радостью принял приглашение защищать цвета Болгарии на международной арене.

Хочу поблагодарить за доверие и возможность бороться за Болгарию, буду делать все, чтобы оправдать ожидания,

– написал российский борец.

Также Мамедов поблагодарил Федерацию спортивной борьбы России, тренерскому штабу и партнерам по команде за проведенные вместе годы.

Интересно, что в сентябре этого года Мамедов опубликовал противоположный по смыслу пост. В нем борец опроверг информацию о переходе в сборную Болгарии, назвав ее "лживой". Прошло всего три месяца, как чемпион России все же сменил гражданство.

Пост Мамедова с опровержением перехода в Болгарию / Скриншот из инстаграма борца

Ранее сообщалось, что российскому борцу Алику Хадарцеву отказали в смене гражданства. Спортсмен хотел выступать за сборную Узбекистана.

Что известно о борце Мамедове?