Борец вольного стиля Шамиль Мамедов объявил о смене гражданства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Шамиля Мамедова.
Как российский борец отказался от гражданства?
Уроженец Дагестана с радостью принял приглашение защищать цвета Болгарии на международной арене.
Хочу поблагодарить за доверие и возможность бороться за Болгарию, буду делать все, чтобы оправдать ожидания,
– написал российский борец.
Также Мамедов поблагодарил Федерацию спортивной борьбы России, тренерскому штабу и партнерам по команде за проведенные вместе годы.
Интересно, что в сентябре этого года Мамедов опубликовал противоположный по смыслу пост. В нем борец опроверг информацию о переходе в сборную Болгарии, назвав ее "лживой". Прошло всего три месяца, как чемпион России все же сменил гражданство.
Пост Мамедова с опровержением перехода в Болгарию / Скриншот из инстаграма борца
Ранее сообщалось, что российскому борцу Алику Хадарцеву отказали в смене гражданства. Спортсмен хотел выступать за сборную Узбекистана.
Что известно о борце Мамедове?
- Титулованный российский спортсмен родился 8 февраля 2001 года в Дагестане. Борьбой начал заниматься с шести лет, а в подростковом возрасте переехал в Махачкалу.
- За сборную России дебютировал в 2018 году на первенстве мира среди кадетов. Через три года Мамедов стал чемпионом мира среди юниоров.
- Борец из Дагестана дважды становился чемпионом России (2023, 2024), дважды выигрывал гран-при Ивана Ярыгина (2022, 2023), а также турнир "Яшар Догу" в Турции, где побеждал чемпионов и призеров чемпионата мира. В 2023 году завоевал "бронзу" на ЧМ в Белграде.
- В июне 2024 года Мамедова допустили к Олимпийским играм в Париже в статусе "нейтрального атлета". Он принял приглашение на соревнования, несмотря на бойкот федерации спортивной борьбы России. Однако перед стартом соревнований получил травму и не поехал в Париж.
- Министерство молодежи и спорта Украины выражало обеспокоенность допуском Мамедова к международным соревнованиям из-за его принадлежности к клубу "Динамо", который связан с российскими силовиками.