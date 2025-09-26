В январе 2025 года бронзовый призер чемпионата России 2023 года Алик Хадарцев стал гражданином Узбекистана. Борец вольного стиля планировал выступать за сборную этой страны на международных соревнованиях, пишет 24 Канал со ссылкой на CAS.

Читайте также Политика и новый вид спорта: чем занимается Жан Беленюк после окончания карьеры

Почему российскому борцу отказали в смене гражданства?

Международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы (UWW) отказала россиянину в смене спортивного гражданства. Осетинский борец не смирился с решением и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Однако Хадарцеву во второй раз отказали. Суд признал законным предыдущее решение UWW. Дело в том, что согласно правилам каждая федерация может удовлетворить смену гражданства трем спортсменам и трем спортсменкам в течение года. Российские борцы уже исчерпали квоту переходов под другие флаги, а потому Хадарцеву придется ждать следующего года.

Рассмотрев все доказательства и заявления сторон, арбитр пришел к выводу, что Хадарцев не имел права менять спортивное гражданство в связи с исчерпанием квоты ФСБР на 2025 год; отказ UWW Хадарцеву о смене спортивного гражданства с российского на узбекское было обоснованным,

– говорится в решении CAS.

Отметим, что в мае 2025 года Хадарцев успел стать победителем Кубка Узбекистана по вольной борьбе.

Кто из россиян сменил гражданство в 2025 году?

Согласно исследованию экспертов, которое было опубликовано в Frontiers, с февраля 2022 года до середины 2024 около 353 российских спортсменов сменили гражданство. Понятно, что эта цифра не окончательная и постоянно меняется.

В 2025 году из известных российских спортсменов сменили гражданство: теннисистка Дарья Касаткина (Австралия), фигуристки Софья Сомоделкина (Казахстан) и Екатерина Гейниш (Узбекистан).

К слову, российских бобслеистов не допустили к зимним Олимпийским играм-2026. Их отстранили от международных соревнований в феврале 2022 года.