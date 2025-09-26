У січні 2025 року бронзовий призер чемпіонату Росії 2023 Алік Хадарцев став громадянином Узбекистану. Борець вільного стилю планував виступати за збірну цієї країни на міжнародних змаганнях, пише 24 Канал з посиланням на CAS.

Читайте також Політика та новий вид спорту: чим займається Жан Беленюк після закінчення кар'єри

Чому російському борцю відмовили у зміні громадянства?

Міжнародна федерація греко-римської боротьби, вільної боротьби та жіночої боротьби (UWW) відмовила росіянину у зміні спортивного громадянства. Осетинський борець не змирився з рішенням та подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

Проте Хадарцеву вдруге відмовили. Суд визнав законним попереднє рішення UWW. Річ у тім, що згідно з правилами кожна федерація може задовольнити зміну громадянства трьом спортсменам та трьом спортсменкам упродовж року. Російські борці вже вичерпали квоту переходів під інші прапори, а тому Хадарцеву доведеться чекати наступного року.

Розглянувши всі докази та заяви сторін, арбітр дійшов висновку, що Хадарцев не мав права змінювати спортивне громадянство у зв'язку з вичерпанням квоти ФСБР на 2025 рік; відмова UWW Хадарцеву про зміну спортивного громадянства з російської на узбецьку була обґрунтованою,

– йдеться у рішенні CAS.

Зазначимо, що у травні 2025 року Хадарцев встиг стати переможцем Кубка Узбекистану з вільної боротьби.

Хто з росіян змінив громадянство у 2025 році?

Згідно з дослідженням експертів, яке було опубліковано в Frontiers, з лютого 2022 року до середини 2024 близько 353 російських спортсменів змінили громадянство. Зрозуміло, що ця цифра не остаточна та постійно змінюється.

У 2025 році з відомих російських спортсменів змінили громадянство: тенісистка Дарья Касаткіна (Австралія), фігуристки Софья Сомодєлкіна (Казахстан) та Катерина Гейниш (Узбекистан).

До слова, російських бобслеїстів не допустили до зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані. Їх відсторонили від міжнародних змагань у лютому 2022 року.