Олімпіада у Парижі-2024 стала останньою у спортивній кар'єрі Жана Беленюка. 24 Канал розповідає про позаспортивне життя відомого борця, де та чим займається Беленюк після завершення кар'єри.

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Що відомо про спортивну кар'єру Жана Беленюка?

Жан Беленюк почав йшли борцівським шляхом у 2000-му році, коли друг вмовив його записатись на цю спортивну секцію. Перед цим майбутній олімпійський чемпіон займався футболом, карате, баскетболом та танцями.

Першим наставником борця був Віталій Киселиця. Згодом до тренувального процесу Жана доєднався Олексій Добровольський.

За свою кар'єру Беленюк став чемпіоном та призером світу та Європи. Має бронзову медаль Універсіади-2015 та юнацьких змагань.

Однак найвищими нагородами за значущістю у кар'єрі відомого борця є медалі Олімпійських ігор. Свою першу олімпійську медаль Жан здобув у бразильському Ріо-де-Жанейро у 2016-му. Український борець дістався до фіналу, де поступився грузину Давіту Чакветадзе, який виступав тоді за Росію 2:3. У підсумку Беленюк став срібним призером Олімпіади-2016 у вазі до 85 кілограмів.

Із двох наступних Олімпіади Беленюк теж не повертався без нагород. Найуспішнішими для Жана були Ігри у Токіо-2020, які були перенесені через коронавірус на 2021-й рік. Щоправда, за декілька тижнів до початку Олімпійських ігор Беленюк травмувався, тому його виступ взагалі був під питанням. Однак Жан не лише вийшов на килим, а й дістався до фіналу за "золото".

У сутичці за золоту медаль Беленюк зустрівся зі зручним угорцем Віктором Лерінцом, якого перед цим перемагав 10 разів. 11-й раз припав якраз на Ігри у Токіо (вага до 87 кілограмів). Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном із греко-римської боротьби. Жан став автором єдиної золотої нагороди для України на тих Іграх у Японії (одна золота, шість срібних та 12 бронзових медалей).

Із останньої Олімпіади у кар'єрі український борець теж не приїхав без нагороди. У Парижі-2024 Жан завоював "бронзу" у вазі до 87 кілограмів, зібравши повний комплект олімпійських медалей.

Відео фінальної сутички Беленюка на Олімпіаді-2024

Як Беленюк традиційно для борців завершив кар'єру?

Після фінальної сутички за "бронзу" у Парижі-2024 проти поляка Аркадіуша Кулинича (3:1) Жан Беленюк у найкращих борцівських традиціях попрощався із професійною кар'єрою. Український борець станцював гопак прямо на килимі та "пропустив" прийом від тренера.

Після чого Жан зняв із ніг борцівки та залишив їх на центрі килима. Глядачі, які підійнялись зі своїх місць, на трибунах влаштували овації Беленюку.

Як Беленюк завершив кар'єру борця: дивіться відео

Чим займається Беленюк після завершення кар'єри?

Навіть під час кар'єри Жан Венсанович поєднував політичну та спортивну діяльності. Беленюк продовжив займатись політикою, але й не відійшов повністю від спорту.

У квітні Беленюк у складі української делегації літав у відрядження у Вашингтон.Відрядження включало у себе зустрічі з місцевою громадою та представниками влади, а також візити на базу об’єднаного командування НАТО.

Нещодавно українська влада потрапила під критику народу після голосування за закон про знищення НАБУ та САП. За це також проголосував Беленюк. Українці негативно сприйняли цей закон та вийшли на мирні протести по усій країні.

Це змусило владу змінити своє рішення щодо цього закону. Колишній борець визнав свою відповідальність за знищення НАБУ та САП. Відповідна публікація з'явилась на сторінці Беленюка у фейсбук.

Згодом стало відомо, що Жан Беленюк справді не розібрався в ситуації, а після голосування був розлючений, відчувши себе обманутим.

Як Беленюк змінив вид спорту та не проти повернутись на Ігри?

Після завершення борцівської кар'єри Жан не покинув повністю спорту. Тепер у Беленюка є значно більше часу, аби приділити своє хоббі – настільному тенісу.

Відео, як Беленюк зіграв у настільний теніс

Цікаво, що Беленюк не проти знову виступи на Олімпійських іграх, але в іншому виді спорту.

Карʼєру в боротьбі я закінчив, але в мене нове хобі – настільний теніс. Тут в Парижі 58-річна спортсменка брала участь. Тому у мене ще 25 років в запасі, щоб потрапити ще раз на Ігри,

– сказав Беленюк.

Профайл колишнього борця вже навіть з'явився на сайті Федерації настільного тенісу України: 85 ігор (52 відсотки перемог).



Профайл Беленюка / Скриншот із сайту ФНТУ

Також Беленюк вже не вперше є запрошеним гостем у студію боксерських вечорів на MEGOGO.

Раніше Жан працював у студії перед реваншем Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі, а 19 липня 2025 року працював у студії реваншу Усика проти Даніеля Дюбуа.

Беленюк у студії MEGOGO на вечора боксу / Фото з інстаграму Жана