Олимпиада в Париже-2024 стала последней в спортивной карьере Жана Беленюка. 24 Канал рассказывает о внеспортивной жизни известного борца, где и чем занимается Беленюк после завершения карьеры.

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Что известно о спортивной карьере Жана Беленюка?

Жан Беленюк начал идти борцовским путем в 2000 году, когда друг уговорил его записаться на эту спортивную секцию. Перед этим будущий олимпийский чемпион занимался футболом, каратэ, баскетболом и танцами.

Первым наставником борца был Виталий Киселица. Впоследствии к тренировочному процессу Жана присоединился Алексей Добровольский.

За свою карьеру Беленюк стал чемпионом и призером мира и Европы. Имеет бронзовую медаль Универсиады-2015 и юношеских соревнований.

Однако самыми высокими наградами по значимости в карьере известного борца являются медали Олимпийских игр. Свою первую олимпийскую медаль Жан получил в бразильском Рио-де-Жанейро в 2016-м. Украинский борец добрался до финала, где уступил грузину Давиту Чакветадзе, который выступал тогда за Россию 2:3. В итоге Беленюк стал серебряным призером Олимпиады-2016 в весе до 85 килограммов.

С двух следующих Олимпиад Беленюк тоже не возвращался без наград. Самыми успешными для Жана были Игры в Токио-2020, которые были перенесены из-за коронавируса на 2021-й год. Правда, за несколько недель до начала Олимпийских игр Беленюк травмировался, поэтому его выступление вообще было под вопросом. Однако Жан не только вышел на ковер, но и добрался до финала за "золото".

В схватке за золотую медаль Беленюк встретился с удобным венгром Виктором Леринцом, которого перед этим побеждал 10 раз. 11-й раз пришелся как раз на Игры в Токио (вес до 87 килограммов). Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе. Жан стал автором единственной золотой награды для Украины на тех Играх в Японии (одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей).

С последней Олимпиады в карьере украинский борец тоже не приехал без награды. В Париже-2024 Жан завоевал "бронзу" в весе до 87 килограммов, собрав полный комплект олимпийских медалей.

Видео финальной схватки Беленюка на Олимпиаде-2024

Как Беленюк традиционно для борцов завершил карьеру?

После финальной схватки за "бронзу" в Париже-2024 против поляка Аркадиуша Кулинича (3:1) Жан Беленюк в лучших борцовских традициях попрощался с профессиональной карьерой. Украинский борец станцевал гопак прямо на ковре и "пропустил" прием от тренера.

После чего Жан снял с ног борцовки и оставил их на центре ковра. Зрители, которые поднялись со своих мест, на трибунах устроили овации Беленюку.

Как Беленюк завершил карьеру борца: смотрите видео

Чем занимается Беленюк после завершения карьеры?

Даже во время карьеры Жан Венсанович совмещал политическую и спортивную деятельности. Беленюк продолжил заниматься политикой, но и не отошел полностью от спорта.

В апреле Беленюк в составе украинской делегации летал в командировку в Вашингтон. командировка включала в себя встречи с местной общиной и представителями власти, а также визиты на базу объединенного командования НАТО.

Недавно украинская власть попала под критику народа после голосования за закон об уничтожении НАБУ и САП. За это также проголосовал Беленюк. Украинцы негативно восприняли этот закон и вышли на мирные протесты по всей стране.

Это заставило власть изменить свое решение относительно этого закона. Бывший борец признал свою ответственность за уничтожение НАБУ и САП. Соответствующая публикация появилась на странице Беленюка в фейсбук.

Впоследствии стало известно, что Жан Беленюк действительно не разобрался в ситуации, а после голосования был разъярен, почувствовав себя обманутым.

Как Беленюк сменил вид спорта и не против вернуться на Игры?

После завершения борцовской карьеры Жан не покинул полностью спорта. Теперь у Беленюка есть гораздо больше времени, чтобы уделить свое хобби – настольному теннису.

Видео, как Беленюк сыграл в настольный теннис

Интересно, что Беленюк не против снова выступить на Олимпийских играх, но в другом виде спорта.

Карьеру в борьбе я закончил, но у меня новое хобби – настольный теннис. Здесь в Париже 58-летняя спортсменка участвовала. Поэтому у меня еще 25 лет в запасе, чтобы попасть еще раз на Игры,

– сказал Беленюк.

Профайл бывшего борца уже даже появился на сайте Федерации настольного тенниса Украины: 85 игр (52 процента побед).



Профайл Беленюка / Скриншот с сайта ФНТУ

Также Беленюк уже не впервые является приглашенным гостем в студию боксерских вечеров на MEGOGO.

Ранее Жан работал в студии перед реваншем Александра Усика против Тайсона Фьюри, а 19 июля 2025 года работал в студии реванша Усика против Даниэля Дюбуа.

Беленюк в студии MEGOGO на вечере бокса / Фото из инстаграма Жана