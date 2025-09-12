В пятницу, 12 сентября, в Милане состоялся конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). На нем рассматривался вопрос о допуске российских атлетов к отборочным соревнованиям на зимнюю Олимпиаду 2026 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

Российские бобслеисты отстранены от соревнований еще с 2022 года из-за агрессии против Украины. Однако в последнее время международные организации идут на встречу стране-террористу и допускают ее "нейтральных" атлетов.

На конгрессе IBSF украинская делегация подготовила презентацию и наглядно продемонстрировала фейковость "нейтральных" россиян. Не секрет, что подавляющее большинство российских спортсменов являются представителями спортивного клуба захватнической армии и имеют военные звания. В социальных сетях они выкладывают символику войны и посещают оккупированные территории.

IBSF прислушалась к аргументам Украины и продолжила россиянам запрет на участие в международных соревнованиях.

"Эмоции очень положительные, мы проделали огромную работу с национальными федерациями, имели возможность выступить с презентацией на Конгрессе, показать доказательства. Очень благодарен всем, кто присоединился к этой работе – она комплексная, но очень важна. Конечно очень приятно видеть, как оно все горит "на болотах". Поэтому еще раз хочу поздравить всех, что мы на предстоящих Олимпийских играх российских скелетонистов и бобслеистов не увидим", – прокомментировал решение IBSF Владислав Гераскевич.

В каких видах спорта россиян не допустили к Олимпиаде-2026?

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

Представителей России не будет в санном спорте. Это решение приняли еще в начале лета этого года.

В хоккейных турнирах Олимпийских игр-2026 Россию заменит Франция. Страну-агрессора исключили из мужского и женского турниров.

Также на Играх-2026 в Италии не будет российских бобслеистов и скелетонистов.

