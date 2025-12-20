Двукратный чемпион России по борьбе сменил гражданство и сбежал в Европу
- Российский борец Шамиль Мамедов сменил гражданство на болгарское и будет соревноваться за Болгарию со следующего года.
- Мамедов, двукратный чемпион России, ранее отрицал переход в сборную Болгарии, но через три месяца официально подтвердил смену гражданства.
Один из ведущих борцов России Шамиль Мамедов решил выступать за сборную Болгарии. Уже со следующего года спортсмен будет соревноваться за новую страну.
Борец вольного стиля Шамиль Мамедов объявил о смене гражданства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Шамиля Мамедова.
Читайте также Олимпийское золото и драки в парламенте: где теперь чемпион Тедеев, помощником которого был Ермак
Как российский борец отказался от гражданства?
Уроженец Дагестана с радостью принял приглашение защищать цвета Болгарии на международной арене.
Хочу поблагодарить за доверие и возможность бороться за Болгарию, буду делать все, чтобы оправдать ожидания,
– написал российский борец.
Также Мамедов поблагодарил Федерацию спортивной борьбы России, тренерскому штабу и партнерам по команде за проведенные вместе годы.
Интересно, что в сентябре этого года Мамедов опубликовал противоположный по смыслу пост. В нем борец опроверг информацию о переходе в сборную Болгарии, назвав ее "лживой". Прошло всего три месяца, как чемпион России все же сменил гражданство.
Пост Мамедова с опровержением перехода в Болгарию / Скриншот из инстаграма борца
Ранее сообщалось, что российскому борцу Алику Хадарцеву отказали в смене гражданства. Спортсмен хотел выступать за сборную Узбекистана.
Что известно о борце Мамедове?
- Титулованный российский спортсмен родился 8 февраля 2001 года в Дагестане. Борьбой начал заниматься с шести лет, а в подростковом возрасте переехал в Махачкалу.
- За сборную России дебютировал в 2018 году на первенстве мира среди кадетов. Через три года Мамедов стал чемпионом мира среди юниоров.
- Борец из Дагестана дважды становился чемпионом России (2023, 2024), дважды выигрывал гран-при Ивана Ярыгина (2022, 2023), а также турнир "Яшар Догу" в Турции, где побеждал чемпионов и призеров чемпионата мира. В 2023 году завоевал "бронзу" на ЧМ в Белграде.
- В июне 2024 года Мамедова допустили к Олимпийским играм в Париже в статусе "нейтрального атлета". Он принял приглашение на соревнования, несмотря на бойкот федерации спортивной борьбы России. Однако перед стартом соревнований получил травму и не поехал в Париж.
- Министерство молодежи и спорта Украины выражало обеспокоенность допуском Мамедова к международным соревнованиям из-за его принадлежности к клубу "Динамо", который связан с российскими силовиками.