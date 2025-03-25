Очередной "нейтральный" российский атлет отправился на концерт к Кобзону. Призер Паралимпийских игр Александр Работницкий соблазнился на обещанные кровавые миллионы, а в итоге заработал на черный пакет.

Александр Работницкий во время спортивной карьеры соревновался в категории параатлетов с интеллектуальными нарушениями. Это не помешало ему добровольно присоединиться к захватнической армии, после чего призер Токио-2020 стал законной целью Сил обороны, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Титулованный оккупант пополнил статистику Генштаба

31-летнего оккупанта ликвидировали 23 марта 2025 года. Где именно и при каких обстоятельствах уничтожили "добровольца" из Омска не сообщается.

Работницкий имел звание заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением интеллекта. Был многократным победителем и призером чемпионатов мира и Европы.

В 2021 году Работницкий принял участие в Паралимпиаде в Токио. В беге на 1500 метров в категории Т20 он финишировал вторым и завоевал серебряную медаль.

Отметим, что на этот момент Работницкий является самым титулованным российским оккупантом, которого ликвидировали украинские воины.

Ранее ВСУ отправили на концерт к Кобзону экс-игрока сборной России по футболу, который играл на чемпионате Европы-2004.